BNXT League: Charleroi provisoirement seul en tête après sa victoire sur le Brussels

Le Brussels prenait le meilleur départ, menant 20-21 après le premier quart-temps et 32-41 à la pause. Le Spirou renversait la situation au milieu du troisième quart (52-51). Cette période s'achevait sur un score de parité (54-54). Charleroi prenait le large dès le début du dernier quart (60-54 à 8:19 de la fin) et creusait progressivement l'écart pour l'emporter de 14 points. Les joueurs de Charleroi se sont partagés les premiers rôles, Bine Prepelic, Marlon Makwa et Nathan Kuta terminant avec 11 points chacun. Ferdinand Zylka a inscrit 22 points pour le Brussels. Charleroi prend provisoirement seul la tête du championnat avec 20 points en 12 matchs. Ostende (11 matchs), Malines (11 matchs) et Limburg Unites suivent à une longueur. Le Brussels est lanterne rouge avec 14 points, autant que Liège, qui a joué un match de moins. (Belga)