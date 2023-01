Coupe du monde de cyclcoross - Sweeck est satisfait de sa course: "La 3e place était le meilleur résultat possible"

(Belga) Laurens Sweeck était une fois de plus "le meilleur des autres" à Zonhoven dimanche. Derrière le duo imbattable (van Aert et van der Poel), il a montré qu'il était le troisième plus fort du peloton. "Il n'y avait plus rien à faire aujourd'hui, je suis très satisfait de mes sensations", a-t-il déclaré.