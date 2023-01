Coupe du monde de cyclcoross - Van der Poel deuxième une nouvelle fois: "C'est frustrant de rouler comme ça"

"Je ne veux pas porter atteinte à la performance de Wout", a déclaré le Néerlandais après la course. "Il est très fort, mais dans des conditions normales, je devrais être capable de le suivre plus longtemps. Mes problèmes de dos n'ont pas disparu. Je peux rouler pendant la moitié d'un tour, puis je dois récupérer. Je ne peux pas faire ce que je veux. C'est très frustrant. Je n'ai tout simplement pas la force dans les jambes lorsque je dois augmenter l'intensité. Ça ne marche pas, c'est tout." "Lundi, je suis content de partir en Espagne pour un camp d'entraînement. Ensuite, je vais devoir récupérer un peu et j'espère que tout ira bien d'ici la manche de Benidorm. Mon dos reste un problème, je dois continuer de le renforcer." La Coupe du monde à Benidorm aura lieu le 22 janvier. "Je veux absolument participer à cette course", ajoute-t-il. "C'est près de mon stage et il y a une belle vue sur la Coupe du monde". La prochaine course que Van der Poel disputera sera communiquée prochainement (Hamme ou Besançon). (Belga)