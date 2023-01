Dakar 2023: João Ferreira gagne en prototypes légers

Après 90 km, João Ferreira a pris la tête devant le Sud-Africain Ebenhaezer Basson, également nouveau venu sur le Dakar. Ferreira n'a jamais dû se retourner et a remporté avec aisance sa première victoire d'étape. Dans les SSVs, la victoire est revenue à Jeremias Gonzalez Ferioli (Can Am). Il a devancé ses coéquipiers argentins Yasir Seaidan (Can Am) et Gerard Farres Guell (Can Am). Cette première victoire d'étape récompense la régularité de l'Argentin qui n'a pas quitté le top 10 depuis la quatrième étape. Rokas Baciuska (Can Am) reste leader malgré sa 12e place. (Belga)