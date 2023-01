Jupiler Pro League - Courtrai s'impose en fin de match à Louvain et sort de la zone rouge

OHL trouvait l'ouverture dès la 9e minute grâce à une frappe tendue des 20 mètres de Mousa Al-Tamari. Courtrai égalisait juste avant la pause. Felipe Avenatti effectuait un centre rentrant de la droite, Massimo Bruno ne parvenait pas à dévier le ballon, mais la trajectoire surprenait Valentin Cojocaru et le ballon terminait au fond des filets (1-1, 43e). Les montants jouaient un rôle prépondérant en début de seconde période: à la 47e minute, le poteau de Courtrai repoussait le coup franc de Raphael Holzhauser. Quatre minutes plus tard, le tir d'Oleksii Sych terminait sa course, après une légère déviation et avoir touché le poteau, dans le but de Louvain (1-2, 51e). Lancé en contre, Habib Guèye ne parvenait pas à cadrer sa frappe seul face à Cojocaru (76e). Louis Patris remettait les deux équipes à égalité de la tête, sur corner (2-2, 76e). A 10 minutes du terme, Cojocaru détournait un envoi lointain de Faïz Selemani. En toute fin de match, Avenatti reprenait de la tête un centre de la gauche de Stjepan Loncar et offrait une précieuse victoire à Courtrai (2-2, 90e+2). Ce deuxième succès de rang permet aux 'Kerels' de remonter en 15e position, la première synonyme de maintien, avec 18 points. Battu 1-2 par Seraing samedi, Ostende (17 points) bascule dans la zone rouge. Zulte Waregem (16 points), qui s'est imposé contre Malines dans l'après-midi, et Seraing (14 points) restent aux deux dernières places mais ont engrangé de la confiance lors de cette journée. (Belga)