Novak Djokovic sauve une balle de match face à Sebastian Korda et décroche son 92e titre

Djokovic a dû sauver une balle de match à 5-6 dans le 2e set avant de renverser la rencontre face à son jeune adversaire qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Grâce à ce nouveau titre au terme de sa 131e finale, "Djoko" rejoint Rafael Nadal à la 4e place du plus grand nombre de victoires en tournois. Seuls l'Américain Jimmy Connors (109), le Suisse Roger Federer (103) et le Tchéco-Américain Ivan Lendl (94), tous trois retraités, ont fait mieux. Korda, 22 ans, fils de l'ancien champion tchèque de tennis Petr (lauréat de l'Open d'Australie en 1998) et frère cadet des championnes de golf Jessica et Nelly, celle-ci est la championne olympique à Tokyo, compte toujours un titre, remporté à Parme en 2021, en cinq finales. Djokovic disputait son premier tournoi en Australie depuis deux ans. Faute de certificat de vaccination contre le Covid, Novak Djokovic avait été refoulé d'Australie en janvier 2022 et n'avait pu défendre son titre à l'Open d'Australie. Le Serbe visera un 10e titre à l'Australian Open à partir du 16 janvier. S'il s'imposait à Melbourne il égalerait le record actuel de 22 titres en Grand Chelem que détient Rafael Nadal lauréat du dernier titre australien. (Belga)