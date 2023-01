United Cup: Victoire en finale des États-Unis 4-0 face à l'Italie

Jessica Pegula (WTA 3) a pris le meilleur sur Martina Trevisan (WTA 27) 6-4, 6-2. Frances Tiafoe (ATP 19) a ensuite profité de l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 23), blessé à l'épaule droite. L'Américain avait gagné le premier set 6-2 au moment du retrait de son adversaire. Taylor Fritz (ATP 9) a ensuite émergé après deux tiebreaks 7-6 (7/4) et 7-6 (8/6) face à Matteo Berrettini (ATP 16) dans le match entre les N.1 masculins. La décision était tombée. Madison Keys (WTA 11) a encore gagné le dernier match de simple dames aux dépens de Lucia Bronzetti (WTA 54) 6-3, 6-2 avant l'annulation du double mixte. Les États-Unis n'ont perdu que deux matchs en simple sur l'ensemble de la compétition et ont gagné vingt autres rencontres. Dix-huit équipes ont pris part à la phase de groupes jouée à Brisbane, Sydney et Perth. La Belgique avait été éliminée dans le groupe A à Perth après des défaites face à la Bulgarie (3-2) et la Grèce (4-1). Chaque rencontre se joue en cinq matchs: deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte. (Belga)