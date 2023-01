WTA Adelaïde - La Bélarusse Aryna Sabalenka enlève son 11e titre, le premier depuis dix-neuf mois

(Belga) La jeune Tchèque de 18 ans, Linda Noskova, lauréate de Roland-Garros juniors en 2021 et seulement 102e au classement de la WTA, n'est pas parvenue à créer une nouvelle surprise en finale au premier tournoi WTA 500 d'Adelaïde, dimanche en Australie. Elle a bien résisté mais s'est inclinée 6-3 et 7-6 (7/4) après 1h43 de jeu devant Aryna Sabalenka, 5e mondiale et 2e tête de série.