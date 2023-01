"Avatar 2" dépasse les 10 millions d'entrées en France

"Avatar: la voie de l'eau" a dépassé les 10 millions d'entrées depuis sa sortie mi-décembre en France, et 1,7 milliard de dollars au box-office mondial, a annoncé lundi son distributeur dans un communiqué.

Le film de James Cameron, sorti le 14 décembre, a engrangé 10.102.350 entrées en moins de quatre semaines en France, dépassant la nouvelle version du "Roi Lion", le dernier blockbuster à avoir vendu plus de dix millions de tickets.

Les deux tiers des spectateurs ont vu le film en 3D, une technologie pour laquelle il a été spécialement tourné.

Même si ces performances sont inédites depuis le début de la pandémie de Covid-19, "Avatar 2" reste à ce stade encore loin du record des 21 millions d'entrées en France, toujours détenu par "Titanic", du même James Cameron. Il peut cependant espérer dépasser le premier "Avatar", sorti en 2009 et qui a réuni au total 14,7 millions de spectateurs.

Au niveau mondial, "Avatar 2" est désormais le septième plus grand succès de tous les temps, selon son distributeur: la France est le troisième pays où le film de science-fiction a le plus de succès, derrière les Etats-Unis et la Chine, mais devant l'Allemagne et la Corée du Sud.