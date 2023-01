Biden commence sa première visite au Mexique, rattrapée par les violences au Brésil

M. Biden a été accueilli par son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à sa descente d'Air Force One qui a atterri à 19H23 (02H23 HB) sur une piste du nouvel aéroport Felipe Angeles, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Mexico. Avant même de saluer son homologue mexicain, M. Biden a déclaré qu'il "avait hâte de continuer de travailler" avec un autre partenaire important des États-Unis en Amérique latine, le président brésilien Lula. Sur Twitter, M. Biden a fait part de son "plein soutien" aux "institutions démocratiques du Brésil" après le saccage dans la capitale Brasilia des lieux de pouvoir (Congrès, Cour suprême, palais présidentiel) par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro "Je condamne l'assaut contre la démocratie et contre le transfert pacifique du pouvoir au Brésil", a ajouté le président américain, en référence aux violences une semaine après l'investiture de Lula. MM. Biden et Lopez Obrador doivent se rencontrer lundi pour des entretiens bilatéraux. Ils seront rejoints par le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour un 10e sommet mardi "des leaders d'Amérique du Nord". (Belga)