Challenger de Nonthaburi : Michael Geerts au 2e tour

L'Anversois, 254e mondial et tête de série N.5, a battu au 1er tour le Thaïlandais Palaphoom Kovapitukted, 725e mondial et bénéficaire d'une wildcard, en deux sets 6-1, 6-3 et une heure de jeu. Au tour suivant, Geerts affrontera pour une place en quarts de finale le Tchèque Marek Engel (ATP 264), qui a écarté le Japonais Hiroli Moriya (TP 274) 6-1, 6-2. Seul Belge en lice en Thaïlande, Michael Geerts, 27 ans, y est aussi engagé en double aux côtés du Français Dan Added. (Belga)