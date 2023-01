Insurrection à Brasilia - Brésil: le Congrès évacué par la police après l'invasion de bolsonaristes

La situation était moins claire mais semblait également maîtrisée au Palais présidentiel de Planalto et à la Cour suprême, même si un grand nombre de manifestants demeuraient aux alentours. Au moins 150 partisans de Jair Bolsonaro ont été arrêtés après l'invasion et le saccage des principaux lieux de pouvoir du Brésil, ont indiqué plusieurs médias plus tôt dans la soirée. Des images de la chaîne CNN Brésil ont montré des bolsonaristes vêtus en jaune et vert descendre en file indienne, les mains derrière le dos, la rampe du palais présidentiel de Planalto, encadrés de policiers. Sur d'autres images, on peut voir un bus rempli de manifestants interpellés partir en direction d'un poste de police. La police attachée au Sénat a annoncé avoir arrêté 30 personnes dans la Chambre, un des lieux de pouvoir pris d'assaut par les bolsonaristes, au même titre que la chambre des députés voisine, le palais présidentiel et la Cour suprême. (Belga)