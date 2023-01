Le chanteur des Sex Pistols John Lydon veut représenter l'Irlande à l'Eurovision

Le groupe actuel du chanteur, Public Image Ltd, fait partie des six représentants envisagés pour porter les couleurs de l'Irlande lors de l'extravagant concours de chant qui a lieu cette année à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre. Le groupe, formé après la séparation des Sex Pistols en 1978, connaîtra son sort à l'issue d'une soirée télévisée en février où il se produira face aux autres candidats, dont le groupe irlandais Wild Youth. John Lydon, 66 ans, est né à Londres de parents irlandais. Public Image Ltd a annoncé qu'ils joueront un hommage émouvant écrit par John Lydon à sa femme Nora, atteinte d'Alzheimer. L'Eurovision a lieu cette année à Liverpool. L'année dernière, l'Ukraine avait remporté le concours devant le Royaume-Uni. Si d'habitude, le pays gagnant accueille le rendez-vous l'année suivante, les organisateurs ont estimé que l'Ukraine ne serait pas en mesure de le faire en raison de l'invasion russe et ont donc décidé d'organiser l'évènement au Royaume-Uni. Le représentant belge à l'Eurovision sera, quant à lui, connu le samedi 14 janvier à l'issue d'un show organisé en direct du Palais 12 à Bruxelles. La grande finale de l'Eurovision aura lieu le 13 mai. (Belga)