Le parquet propose un match de suspension avec sursis à Moussa N'Diaye

Moussa N'Diaye a été renvoyé aux vestiaires après dix minutes dimanche dans le derby. Le Sénégalais a reçu un carton rouge pour avoir arrêté fautivement Jean Lazare, l'arbitre Bram Van Driessche estimant que le défenseur avait annihilé une occasion de but manifeste. Réduit à dix, Anderlecht a ouvert le score par Fabio Silva (64e) mais a craqué en fin de rencontre. L'Union a inscrit trois buts dans les dix dernières minutes par Cameron Puertas (81e), Senne Lynen (87e) et Simon Adingra (90e) pour s'imposer 1-3 et signer une 6e victoire en six duels face au Sporting depuis le retour du club de la Butte en D1. Le parquet a par ailleurs proposé deux matches effectifs de suspension et un match avec sursis, ainsi que 2.500 euros d'amende effectifs, à Robbie D'Haese (Ostende). Monté au jeu à la 67e minute, le médian du KVO a été exclu pour un tacle dangereux sur Sambu Mansoni à la 83e minute du match que les Côtiers ont perdu contre Seraing (1-2) samedi. Le score était déjà acquis à ce moment-là et Ostende évoluait déjà à dix, Osaze Urhoghide ayant reçu une seconde carte jaune deux minutes plus tôt. (Belga)