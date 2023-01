Mondial 2023 féminin : Ella De Vries retenue parmi les arbitres assistants vidéo

Pour ce Mondial, organisé du 20 juillet au 3 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, la Commission des arbitres de la FIFA a retenu un total de 33 arbitres, 55 assistantes et 19 arbitres assistants vidéos. Pour la première fois dans l'histoire du Mondial féminin, six femmes ont été sélectionnées pour officier en tant qu'arbitres assistantes vidéo, a souligné la FIFA. Et De Vries, 45 ans, est l'une d'entre elles. De Vries exerce cette fonction en Jupiler Pro League. Elle avait été sélectionnée lors de l'Euro féminin disputé l'été dernier en Angleterre. En tant qu'arbitre-assistante, elle avait officié lors de plusieurs tournois internationaux féminins seniors et chez les jeunes, notamment à l'Euro 2009 en Finlande et à la Coupe du monde 2015 au Canada. Parmi les 33 arbitres sélectionnées figure la Française Stéphanie Frappart, devenue au Qatar la première arbitre féminine à siffler lors d'un match du Mondial masculin (Allemagne-Costa Rica). (Belga)