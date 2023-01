Sept Belges sélectionnés pour l'édition du FOJE 2023 organisée en Frioul-Vénétie Julienne

(Belga) Sept athlètes représenteront le Team Belgium à la 16e édition du Festival Olympique d'hiver de la Jeunesse Européenne (FOJE) 2023 se déroulera du 21 au 28 janvier prochain dans la région du Frioul-Vénétie Julienne en Italie. Ils seront présents dans trois des quatorze sports (ski alpin, biathlon et shorttrack) organisés dans cette compétition réservée aux athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il s'agit de Ioannis Bouas et Naya Van Puyvelde (ski alpin), Sam Parmantier (biathlon) et Larsen Casubolo, Tijmen Van Laethem, Mirthe Michielsen, Lotta Van Herck (shorttrack).