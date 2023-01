Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Un enfant tué après des coups de feu sur une maison à Merksem

Les tirs ont visé une porte de garage dans la Nieuwedreef, derrière laquelle se trouvait une pièce de vie aménagée en salon et cuisine. L'enfant n'aurait pas été touché directement par les balles, mais aurait succombé à l'explosion d'un four à micro-ondes touché par un projectile. Deux autres personnes qui se trouvaient sur place ont également été blessées, mais leurs jours ne seraient pas en danger. La rue a été fermée après l'incident. Le laboratoire judiciaire ainsi qu'un expert en balistique se sont rendus sur place pour procéder aux constatations d'usage. Une enquête judiciaire sera également ouverte afin d'établir si cet événement est lié au monde de la drogue, comme plusieurs autres attaques similaires contre des maisons à Anvers. C'est sûrement le cas, d'après le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever (N-VA). Il s'agit néanmoins de la première fois que des victimes sont à déplorer. "Il est terriblement douloureux qu'une victime innocente tombe", a déclaré le bourgmestre lors de l'émission Terzake sur la VRT. "La famille touchée est connue (...) Il y a eu des incidents auparavant. Il y a donc tout lieu de penser qu'il s'agit d'un règlement de comptes, une fois encore, dans le milieu. Une guerre de la drogue est en cours: des criminels attaquent les maisons d'autres criminels. Nous assistons à cela depuis des mois et ce que je craignais depuis longtemps est arrivé: il y a eu une victime innocente, un enfant", a ajouté M. De Wever. (Belga)