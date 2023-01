Alison Van Uytvanck se joue de Magda Linette et se hisse au 2e tour

La rencontre débutait par un break de Van Uytvanck suivi d'un débreak de Linette. La droitière de Grimbergen prenait ensuite le service de son adversaire pour mener 4-3 et s'offrait la première manche 6-4. Linette réagissait en faisant le break dès le deuxième jeu du deuxième set. Un nouveau break lui permettait de s'envoler à 1-5 avant de revenir à une manche partout. Dans le set décisif, Van Uytvanck se portait à 3-1 mais perdait les trois jeux suivants. Menée 3-4, elle trouvait les ressources pour réaliser un jeu blanc sur le service de Linette (4-4) puis sauvait deux balles de break sur son service. Elle concluait la partie par un nouveau jeu blanc, signant un troisième succès consécutif en 2023, le premier dans un tournoi WTA, après ses deux victoires en United Cup. Elle affrontera en 8es de finale la Chinoise Wang Xinyu (WTA 89), victorieuse 6-4, 7-5 de l'Australienne Oliva Gadecki (WTA 200). Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 84) avait remporté le duel belge face à Elise Mertens (WTA 27/N.2) sur un double 6-4 et Ysaline Bonaventure (WTA 92), demi-finaliste à Auckland la semaine dernière, avait confirmé sa bonne forme en disposant de la Slovène Tamara Zidansek (WTA 88) 6-7 (2/7), 6-2, 6-2. (Belga)