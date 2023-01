Coupe du monde de ski alpin - Petra Vlhova remporte le slalom de Flachau et prive Mikaela Shiffrin du record

Vlhova s'est offert sa première victoire de la saison avec 43 centièmes de seconde d'avance sur Shiffrin et 85/100e sur l'Allemande Lena Dürr. Mikaela Shiffrin a égalé dimanche le record féminin de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82) et pouvait le battre en cas de succès mardi. L'Américaine de 27 ans a remporté six des sept dernières courses du circuit mondial. Cette saison, elle s'est déjà imposée sur quatre des six slaloms disputés. (Belga)