Genk/Antwerp mercredi et Union/La Gantoise jeudi sont les affiches des quarts de finale

Mercredi, à 20h45, une finale avant la lettre se jouera entre le leader du championnat, Genk, et le troisième, l'Antwerp. Les deux équipes avaient déjà dû affronter un gros morceau en huitièmes de finale. Genk est venu à bout d'Anderlecht 1-0 après prolongations tandis que l'Antwerp s'est débarrassé 4-0 du Standard. Lors de leur duel en championnat, en octobre, les Limbourgeois s'étaient imposés 1-3 sur la pelouse du 'Great Old'. La journée de mercredi s'ouvrira à 18h30 avec le match entre Courtrai et Malines. Pour en arriver là, les 'Kerels' ont éliminé Oud-Heverlee Louvain (1-3) et le 'Malinwa' s'est joué de Seraing 1-0. A 20h00, Zulte Waregem, victorieux 1-2 de Deinze, dernier rescapé de la Challenger Pro League, recevra Saint-Trond, qui a créé la surprise en s'imposant 1-4 au Club Bruges. L'autre affiche des quarts se tiendra jeudi à 20h45. L'Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique et deuxième du championnat, défiera La Gantoise, victorieuse de la coupe l'an passé. Au tour précédent, l'Union s'est jouée d'Ostende 2-1 avec un but en fin de match. La Gantoise a eu besoin des prolongations pour se défaire du Cercle Bruges (2-0). En championnat, les Jaune et Bleu ont battu 2-0 les Buffalos en octobre. (Belga)