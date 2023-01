Le virologue Marc Van Ranst fait docteur honoris causa d'une université néerlandaise

"Les futurs docteurs honoris causa ont chacun contribué à leur manière pour élever leur domaine d'excellence à un niveau supérieur et ainsi à rendre le monde meilleur. Ils ont donc valeur d'exemple pour les autres, tant au sein qu'en dehors de leur secteur d'activité", estime l'institution qui fait partie des meilleures universités néerlandaises. Marc Van Ranst est récompensé pour son rôle pendant la pandémie de coronavirus. "Marc Van Ranst mérite d'être honoré pour son rôle courageux dans la diffusion de conseils et d'opinions fondés sur la science pendant la crise du coronavirus. Cela fait de lui un exemple important de scientifique engagé qui a un 'impact significatif'. Il est une figure de proue de la science". Outre le Belge, feront également partie des lauréats le philosophe politique et professeur à Harvard Michael Sandel, la directrice du CERN et figure de proue de la physique des particules Fabiola Gianotti ou encore Sandra Graham, experte dans les domaines de l'enseignement et de la diversité. (Belga)