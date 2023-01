Les Belges ont dépensé 3,6 milliards d'euros en ligne au troisième trimestre

Alors que les dépenses pour les produits de première nécessité sont en hausse, l'achat de "produits de luxe", tels que les jouets, les vêtements et l'électronique domestique, stagne. Les vacances à forfait, les billets d'avion et l'hébergement font cependant exception à la règle. "Les Belges ont préféré les expériences aux produits de luxe ce troisième trimestre, peut-être s'agit-il aussi d'un cas de 'rattrapage' après les mesures plus strictes de 2020 et 2021 sur les voyages et les événements", commente Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce. (Belga)