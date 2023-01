Première européenne de "Débâcle" le 1er février au Festival du film de Göteborg

"Débâcle" sera ainsi projeté pour la première fois en Europe sous le titre anglophone "When it melts", dix jours après sa première mondiale prévue au Sundance Film Festival à Salt Lake City (Etats-Unis). Le prix Ingmar Bergman - nommé d'après le célèbre réalisateur suédois qui a été président d'honneur du festival jusqu'à sa mort en 2007 - récompense "un réalisateur débutant qui traite d'un thème existentiel avec une approche dynamique ou expérimentale des moyens d'expression cinématographiques". Outre "Débâcle" pour la Belgique, sont aussi sélectionnés dans cette catégorie "La pecera" (Porto Rico), "Den siste våren" (Norvège), "Salang-ui gogohag" (Corée du Sud), "Runner" (Etats-Unis), "Suro" (Espagne), "La Palisiada" (Ukraine) et "Girl" (Royaume-Uni). "Débâcle" raconte l'histoire d'Eva, une jeune femme revenant dans son village natal des années après un été caniculaire qui l'avait marquée. Elle transporte un glaçon dans sa voiture avec la ferme intention de tirer un trait sur le passé. Rosa Marchant et Charlotte De Bruyne interprètent Eva à différents âges. Le scénario de "Débâcle" ("Het smelt", en néerlandais) a été écrit par Veerle Baetens et Maarten Loix. Il est basé sur le roman à succès éponyme de l'autrice flamande Lize Spit. (Belga)