Coupe de Belgique - Malines se qualifie pour les demi-finales dans les arrêts de jeu à Courtrai

Il n'y en aura eu que pour Courtrai pendant près de quarante minutes. Bates et la défense malinoise se sont rapidement fait une frayeur finalement sans conséquence (11e). Bruno s'est ensuite illustré avec une volée écrasée (12e) puis une frappe dangereuse en face à face, stoppée par Thoelen (20e). Avenatti aurait pu ouvrir la marque sur une tentative de la tête qu'il n'a pas réussi à cadrer (37e), mais Malines a enfin montré le bout de son nez via Storm. L'ailier a débordé pour envoyer un ballon fuyant, qui n'a trouvé personne aux portes du but, et tenter sa chance quelques instants plus tard (38e). La défense courtraisienne a été mise sous pression en fin de période, avec une tête notamment dégagée sur la ligne (41e). A la reprise, un Bruno bondissant réussissait une nouvelle percée ponctuée par un arrêt de Thoelen (48e). Malines a répliqué à deux reprises via Cruz (51e) et Storm (54e). Après une énième tentative de Bruno et un ciseau d'Avenatti (66e), le rythme est redescendu jusqu'en fin de rencontre. Sous une pluie battante, il a longtemps semblé que les deux équipes se dirigeraient vers les prolongations. Au grand désarroi des Courtraisiens qui ont globalement dominé la rencontre, c'est Malines qui a finalement émergé. Walsh s'est retrouvé à la conclusion d'un mouvement collectif rondement mené dans la surface des Kerels (0-1, 90e+1). Les hommes de Steven Defour atteignent donc le dernier carré de la Coupe de Belgique, en attendant leurs trois potentiels adversaires qui seront déterminés plus tard mercredi soir et jeudi. (Belga)