Savic et Ferran Torres suspendus deux matches

Dans les dernières minutes de la rencontre remportée par le Barça 1-0 au Metropolitano, les deux hommes se sont accrochés et ont fini par être renvoyés tous les deux. Selon la feuille de match, Savic a été expulsé pour avoir "retenu un adversaire par le cou avec son bras avec une force excessive et de manière continue, alors que le ballon était en jeu mais trop loin pour être joué par les deux joueurs". Ferran Torres, lui, a été renvoyé pour avoir "attrapé un adversaire par les cheveux de manière continue, alors que le ballon était en jeu mais trop loin pour être joué par les deux joueurs". Le Barça devra donc se passer de Ferran Torres pour ses deux prochains matches de Liga, contre Getafe le 21 janvier et contre Gérone le week-end suivant. Et restera privé pour ces deux mêmes matches de son goleador Robert Lewandowski, qui purge une suspension de trois matches confirmée début janvier. L'Atlético Madrid, pour sa part, devra composer sans Savic pour ses déplacements à Almeria dimanche et à Pampelune pour affronter Osasuna le week-end suivant. (Belga)