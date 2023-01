ATP Auckland - Sander Gille et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale en Nouvelle-Zélande

La paire belge de Coupe Davis a été battue par l'Espagnol Marcel Granollers formant avec l'Argentin Horacio Zeballos la deuxième paire tête de série de ce rendez-vous en Nouvelle-Zélande. Qualifiés pour ce deuxième tour à la suite du forfait en entrée de leurs adversaires (le Kazakh Alexander Bublik et l'Australien John Patrick Smith), Sander Gillé (ATP 51 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 50 en double) 29 ans, se sont inclinés en trois sets: 6-4, 6-7 (6/8), 10-7. La partie a duré une heure et 56 minutes. (Belga)