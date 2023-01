Coupe de Belgique - L'Union St-Gilloise étrille La Gantoise et complète le dernier carré

Les Unionistes complètent ainsi le dernier carré dans lequel figure aussi Zulte-Waregem, l'Antwerp et Malines. Si Zulte-Waregem a émergé mercredi face à St-Trond très tôt réduit à dix (2-0), Malines était allé arracher sa qualification dans les arrêts de jeu à Courtrai (0-1). Ce fut plus aisé pour les Anversois, vainqueurs autoritaires cependant chez le leader du championnat, Genk, 0-3. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à 12h00. Les rencontres aller sont programmées les 1er et 2 février et retour les 1er et 2 mars. La finale se jouera le 29 ou 30 avril. (Belga)