EuroCoupe féminine - Sepsi avec la Bruxelloise Mununga ridiculise Namur et jouera contre Lyon et Julie Allemand

Malgré l'apport de ses deux nouvelles joueuses, l'Américaine Peyton Alexis Whitted et la Lituanienne Laura Zelnyte, Namur a été de suite mis la tête sous l'eau par les Roumaines emmenées par leur intérieure bruxelloise Betty Mununga auteure déjà de 12 points (5/5 à 2pts, 2/2 aux lancers) et 9 rebonds après dix minutes (27-7). L'écart atteindra déjà les trente unités avant même le premier quart d'heure (39-9). Cet écart dépassera les 40 unités en seconde période. Meilleure scoreuse de la partie, Betty Mununga, 25 ans, qui frappe aux portes des Belgian Cats, termine la rencontre avec 22 unités au compteur (9/11 à 2 pts, 4/6 aux lancers), 15 rebonds et 4 interceptions en 24 minutes à peine, elle qui affichait une moyenne de 12 points et 12,4 rebonds depuis le début de la campagne européenne. Sepsi, toujours invaincu, sera opposé en 8es de finale à LDLC Asvel. Le club lyonnais de Julie Allemand, déjà victorieux chez lui de Gdynia 86 à 62, a conquis sa qualification après une nouvelle victoire 72 à 91 en Pologne. La meneuse des Belgian Cats a inscrit 15 points (4/4 à 2 pts, 2/3 à 3pts, 1/1 au lancer) pour 4 passes décisives et 3 rebonds en 22 minutes de jeu. Le match aller aura lieu à Lyon le 26 janvier et le match retour en Roumanie le 1er février. (Belga)