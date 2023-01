Invasion de l'Ukraine - La mobilisation internationale pour l'Ukraine doit être dupliquée ailleurs, selon HRW

Dans ce rapport de plus de 700 pages, qui fait référence dans la dénonciation des atteintes aux droits humains, elle y documente la "litanie d'abus" commis en 2022 dans le monde, de la Chine à l'Afghanistan, en passant par l'Iran, l'Éthiopie et bien sûr l'Ukraine. "Dans le brouillard de la guerre (en Ukraine) et les ténèbres dans lesquelles cette guerre a plongé l'Ukraine, il y a une lumière qui s'est allumée: c'est la réponse internationale et l'engagement pour la justice internationale", a affirmé Tirana Hassan, sa directrice exécutive par intérim dans un entretien à l'AFP. Si l'ONG y a relevé des "abus de toutes les parties", les forces russes sont à l'origine de "pléthore" de violations, notamment sur la population civile. Et HRW se félicite de la rapidité avec laquelle la Cour pénale internationale (CPI) a été saisie pour enquête et avec laquelle l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres gouvernements ont imposé des sanctions sans précédent à l'encontre de Moscou. "Nous n'avons jamais vu dans l'histoire des réponses aux conflits une réponse internationale aussi coordonnée" et "ce que nous devons faire maintenant, est nous assurer que les États rendent des comptes au même niveau que ce qui a été observé en Ukraine, dans toutes les autres situations" de violations des droits humains, a-t-elle ajouté. (Belga)