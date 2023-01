Israël: découverte d'oeufs d'autruche vieux de plus de 4.000 ans

Les oeufs ont été exhumés "en morceaux" mais dans un état de conservation "exceptionnel" dans le désert du Néguev lors de fouilles dans les dunes de sable de Nitzana, près de la frontière avec l'Egypte, selon un communiqué de l'Autorité. Les archéologues les ont retrouvés près d'un foyer, parmi des pierres, silex, outils et tessons de poterie dans un lieu de campement utilisé par des nomades "depuis des temps préhistoriques", laissant penser que ces oeufs étaient destinés à être cuits, ajoute le texte. Les autruches sauvages ont disparu de la région au XIXe siècle, selon l'Autorité des antiquités, et les oeufs retrouvés pourraient fournir des indices sur la vie des nomades de l'Antiquité, qui n'ont guère laissé de traces durables de leur présence compte tenu de leur mode de vie. Les oeufs, dont l'ancienneté est estimée dans une fourchette allant de 4.000 à 7.500 ans doivent être soumis à des examens permettant d'affiner leur datation, et être reconstitués "comme un puzzle", dans l'espoir d'en découvrir l'espèce et "ce pour quoi ils étaient utilisés précisément". (Belga)