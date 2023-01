Le patronat flamand demande une adaptation des aides à l'énergie pour les entreprises

De nombreuses entreprises risquent d'abandonner leurs activités "en raison des conditions strictes et des dispositions de cumul fixées par le gouvernement flamand", avaient déjà averti des organisations telles qu'Agoria Vlaanderen, essenscia, Fedustria, Fevia Vlaanderen et le Voka. Elles ont réitéré leurs critiques jeudi, demandant une révision des conditions. "Il est positif que la Flandre ait travaillé à un cadre de soutien mais, maintenant qu'il apparaît que peu d'entreprises en font la demande, il est temps de procéder à des ajustements", estiment ces organisations patronales dans une communication commune. Le ministre flamand Jo Brouns (CD&V) a déjà fait savoir qu'il examinait si et où le mécanisme de soutien devait être adapté. Les libéraux de Open Vld ont également demandé à ce que les critères soient assouplis. (Belga)