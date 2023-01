Les Belges à l'étranger - Avec trois Belges titulaires, l'AC Milan se fait piéger en Coupe par Torino réduit à dix

Trois Belges étaient sur la pelouse dès le coup d'envoi pour défendre les couleurs milanaises. En l'absence de Divock Origi, Stefano Pioli avait choisi d'aligner Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere pour animer l'attaque des Rossoneri. Le Milan a peiné à faire la différence, et seule l'exclusion de Djidji côté turinois (70e), pour deux cartons jaunes, a marqué le temps réglementaire malgré une globale domination milanaise. Ainsi, malgré une cinquantaine de minutes en infériorité numérique, le Torino a surpris son adversaire du jour en inscrivant l'unique but grâce à Adopo, qui a conclu un contre fulgurant (114e) pour éviter aux siens l'épreuve des tirs au but et crucifier les champions d'Italie en titre. Si Charles De Ketelaere a disputé toute la rencontre, d'abord sur le front de l'attaque puis dans un rôle plus créatif, ses deux compatriotes ont dû céder leur place en deuxième mi-temps. Alexis Saelemaekers a quitté le terrain pour Rafael Leao après 67 minutes, tandis que Vranckx a été remplacé par Bennacer (83e). Le Torino est le deuxième qualifié pour les quarts de finale après l'Inter, tombeur de Parme mardi. Les six autres rencontres de huitièmes de finale se dérouleront jeudi ainsi que les 17 et 19 janvier prochains. (Belga)