Les Belges à l'étranger - Loïs Openda marque contre Matz Sels mais Lens ne repart de Strasbourg qu'avec un point

Tout s'est joué en première mi-temps entre Strasbourg et Lens, qui se sont quittés sur un match nul 2-2. Claude-Maurice a donné l'avantage à Lens (11e), mais Prcic (13e) et Gameiro (16e) ont presque immédiatement mis les Alsaciens aux commandes. C'était sans compter sur Loïs Openda, qui a gagné son duel avec Matz Sels pour remettre défintiivement les équipes à égalité (33e). Sels est resté entre les perches de Strasbourg pendant toute la rencontre, tandis qu'Openda a lui été remplacé à la 80e minute par Labeau. L'AS Monaco de Philippe Clement a dû s'accrocher pour obtenir un match nul, 2-2, en déplacement à Lorient. Pourtant, Embolo avait inscrit le premier but monégasque (61e), mais Ouattara (75e) et Moffi ont renversé la situation à un quart d'heure du terme. Au grand soulagement du technicien belge, qui n'a pas fait appel à Eliot Matazo, laissé sur le banc, Ben Yedder a arraché le match nul dans les arrêts de jeu (90e+2). Le PSG a fêté le retour de Lionel Messi avec une victoire 2-0 contre Angers. Après le but d'Etikite (5e), l'Argentin a inscrit son premier but en tant que champion du monde (72e). Le PSG, champion d'automne, est en tête avec 47 points et creuse l'écart avec Lens, 2e avec 41 points. Monaco est 5e avec 34 points, alors que Strasbourg lutte toujours pour le maintien. Les Alsaciens sont en grande difficulté, en 19e position avec 12 points, soit 3 de moins qu'Ajaccio, 16e. (Belga)