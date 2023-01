Les jeunes investisseurs belges toujours confiants dans les cryptomonnaies

Malgré le climat économique chahuté de l'année dernière, les cryptomonnaies n'ont pas disparu du radar des investisseurs belges. Un cinquième des investisseurs affirment ainsi posséder des cryptomonnaies telles que le bitcoin et 8% disent en avoir eu dans le passé. Parmi les investisseurs de moins de 35 ans, 41% ont des cryptomonnaies dans leur portefeuille et 39% des investisseurs pensent que le bitcoin existera encore dans 10 ans. Le baromètre confirme par ailleurs le succès de l'immobilier qui est désigné par près d'un tiers des investisseurs comme le meilleur investissement pour 2023. L'immobilier occupait également la première place l'année dernière. Pour 19% des sondés, les actions ou les fonds d'actions seront le meilleur investissement, tandis que 13% voient l'or comme le meilleur investissement de l'année. Enfin, alors que chez les hommes, l'immobilier et les actions recueillent des résultats équivalents, avec chacun environ un quart des votes, parmi les investisseurs féminins, l'immobilier (33%) se distingue nettement plus que les actions (15%) comme meilleur investissement. "C'est un phénomène récurrent. Les investisseurs féminins ont tendance à opter pour une plus grande sécurité. Et sur ce plan, l'immobilier est considéré comme plus sûr que les actions", analyse Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING Belgique. (Belga)