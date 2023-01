Lost Frequencies nominé aux Brit Awards

(Belga) Le compositeur et producteur belge Lost Frequencies, Felix De Laet à l'état civil, est nominé aux Brit Awards, principales récompenses musicales aux Royaume-Uni, avec son titre "Where Are You Now". Fruit d'une collaboration avec le chanteur britannique Calum Scott, la chanson est restée de longues semaines dans le haut des classements internationaux --elle a notamment occupé la première place au Royaume-Uni-- et a déjà été téléchargée plus d'un milliard de fois en streaming.