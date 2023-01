Pas de funérailles d'Etat pour le cardinal Pell

Le cardinal George Pell, ancien haut responsable de l'Eglise catholique, qui avait été accusé de violences sexuelles en Australie puis blanchi, est mort à l'âge de 81 ans. George Pell, qui fut secrétaire à l'Économie du Vatican et était alors considéré comme le bras droit du pape François, avait été condamné à six ans de prison en 2019 pour viols et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur dans les années 1990 à Melbourne. Confirmée en appel, sa condamnation avait été cassée par la Haute Cour australienne, et le prélat avait retrouvé la liberté après douze mois d'incarcération. Daniel Andrews a indiqué qu'il n'y aurait rien de plus pénible pour les victimes d'abus sexuels que d'accorder des funérailles d'Etat à M. Pell. Il a néanmoins adressé ses condoléances à la famille et aux collègues du défunt. Une décision similaire a été prise en Nouvelle-Galles du Sud, un autre Etat dans lequel George Pell était actif, selon l'agence de presse AAP. La dépouille sera acheminée en Australie dans les prochains jours. Une cérémonie est programmée en la cathédrale St. Mary à Sydney. L'inhumation est prévue dans la crypte de l'édifice. (Belga)