Coronavirus - Le port du masque à bord des trains vers l'Allemagne sera levé début février

(Belga) Les passagers des trains à destination de l'Allemagne, comme l'ICE et le Thalys, ne devront bientôt plus porter de masque buccal. En Allemagne, l'obligation de porter un masque dans les trains et les bus longue distance sera supprimée le 2 février, a annoncé vendredi le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach.