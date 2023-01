Dakar 2023 - Guillaume De Mévius prend la 3e place de la 12e étape

Après avoir perdu plus d'une heure et la tête du général lors de la première partie de l'étape "marathon" jeudi, De Mévius a cette fois connu une journée sans encombre, terminant à 52 secondes de l'Américain Mitchell Guthrie. Le Chilien Ignacio Casale a lui pris la 2e place à 29 secondes. Au classement général, De Mévius reste également 3e à 1h25:50 de l'Américain Austin Jones, 5e de l'étape vendredi. L'Américain Seth Quintero, 13e de l'étape et tenant du titre, est lui 2e à 1h04:37 de son compatriote. Cette étape constituait la seconde partie de l'étape "marathon" car les concurrents n'ont pas eu d'assistance entre l'arrivée jeudi et le départ vendredi. (Belga)