Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme contenir une offensive russe de "forte intensité" à Soledar

"L'ennemi a jeté presque toutes ses forces principales en direction de (la région de) Donetsk et maintient une offensive de forte intensité", a déclaré sur Telegram Mme Maliar. "La nuit a été chaude, les combats ont continué", a-t-elle ajouté. Selon elle, "c'est une phase difficile de la guerre, mais nous la gagnerons", a-t-elle promis. "Nos combattants essaient courageusement de tenir notre défense", a-t-elle encore indiqué. Les combats dans et autour de Soledar font rage depuis plusieurs mois, mais leur intensité s'est fortement accrue ces derniers jours, l'armée ukrainienne combattant dans cette petite ville connue pour ses mines de sel les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner. Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait promis de fournir "tout le nécessaire" à son armée qui résiste aux assauts russes à Soledar mais aussi à Bakhmout, la grande ville de l'Est que les Russes tentent de conquérir inlassablement depuis l'été 2022. (Belga)