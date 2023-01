La quinzième édition du "week-end sans alcool au volant" débute vendredi soir à 18 heures

Lors de l'édition précédente, qui a eu lieu en juin 2022, quelque 2,15% des conducteurs contrôlés étaient sous l'influence de l'alcool contre 2,29% six mois auparavant, chiffre la police fédérale. Près de 5.000 accidents survenus l'année dernière sont liés à des conducteurs conduisant sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. "Ce sont des dommages humains et matériels ainsi que des conséquences financières qui peuvent être évitées", déclare le commissaire de police Nick Gyselinck. "Nous devons continuer à tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser le public" car selon lui, "chaque infraction est une infraction de trop". L'évolution des statistiques au fil des ans montre que les jeunes générations se font moins prendre au volant sous l'influence de l'alcool. Par contre, le nombre de conducteurs contrôlés sous l'emprise de drogues est en hausse. Pour l'année 2021, la police a enregistré 484 accidents faisant des blessés impliquant des conducteurs ayant consommé de la drogue. Les chiffres de 2022 ne sont pas encore complets mais pour la période allant de janvier à septembre, la police dénombre déjà 400 accidents de ce type. L'année 2022 pourrait donc être une nouvelle année record. (Belga)