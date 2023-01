Les Tchèques choisissent leur président lors d'un scrutin serré

Un milliardaire, un général et une universitaire sont les favoris du premier tour de l'élection présidentielle tchèque qui débute vendredi et s'achève samedi et que les observateurs considèrent comme très serrée.

Le gagnant remplacera à la tête du pays Milos Zeman, un vétéran de la politique connu pour son franc-parler et son goût pour l'alcool, dont le dernier mandat s'achève en mars.

Le vainqueur devra faire face à une inflation record et à des déficits exorbitants des finances publiques en raison de la guerre en Ukraine, alors que la République tchèque vient d'achever sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages au premier tour, un second tour opposera les 27 et 28 janvier les deux qui seront arrivés en tête.

"Si vous me demandiez de parier (sur le résultat), je ne le ferais pas", a déclaré à l'AFP Petr Just, analyste à l'Université métropolitaine de Prague.

L'ex-Premier ministre populiste Andrej Babis, le général à la retraite Petr Pavel et la professeure d'université Danuse Nerudova sont en lice pour devenir le quatrième président de la République tchèque depuis sa création en 1993 après la séparation avec la Slovaquie.

Magnat des affaires et ancien Premier ministre M. Babis, 68 ans, est la cinquième personne la plus riche de la République tchèque, selon le magazine Forbes.

- Six verres de vin, trois shots -

Parachutiste d'élite, M. Pavel, 61 ans, s'est fait connaître pour avoir libéré les troupes françaises assiégées par les Serbes lors de la guerre en Bosnie en 1993.

Après l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN en 1999, M. Pavel a passé trois ans au commandement régional de l'Alliance aux Pays-Bas, avant de devenir chef d'état-major de l'armée tchèque, puis chef du Commandement militaire de l'OTAN.

Mme Nerudova, la plus jeune des favoris à 44 ans, est une ancienne universitaire. Economiste, elle met l'accent sur les questions sociales et compte largement sur le soutien des jeunes électeurs.

Les sondages indiquent que M. Pavel et Mme Nerudova battraient tous deux M. Babis s'ils l'affrontaient au second tour.

Les cinq autres candidats --deux sénateurs, un député d'extrême droite, un ancien président d'université et un entrepreneur-- sont à la traîne dans les sondages.

Le rôle du président tchèque est essentiellement cérémoniel mais le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale ainsi que les juges de la Cour constitutionnelle et est le commandant en chef des forces armées.

Le président sortant, M. Zeman, un politicien controversé et buveur invétéré qui a un jour avoué absorber quotidiennement six verres de vin et trois d'alcool fort, a exercé une plus grande influence sur la vie politique tchèque que ses prédécesseurs.

Les bureaux de vote ouvrent pour le premier tour à 14h00 vendredi (13h00 GMT) et ferment à 22h00, puis rouvrent à 8h00 samedi jusqu'à 14h00. Les résultats sont attendus samedi soir.