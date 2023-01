Météo - De nouvelles averses dans le sud du pays vendredi matin

(Belga) Le temps sera généralement sec en Flandre vendredi avec de larges éclaircies suivies d'un temps plus nuageux, avec éventuellement une averse très localisée, selon les prévisions de l'IRM. Dans le sud du pays et surtout en Haute Belgique, la nébulosité sera souvent abondante avec de régulières averses. Dans l'après-midi, le risque d'averses se cantonnera uniquement au sud du sillon Sambre et Meuse et de belles ouvertures reviendront dans la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest tournera vers l'ouest et deviendra modéré à assez fort, fort à la Côte, avec des rafales de 70 km/h. En soirée, le vent perdra un peu en intensité.