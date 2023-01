Thomas Pieters, Thomas Detry et l'Europe en tête de la Hero Cup après la première journée

La Hero Cop est considérée comme un test en vue de la célèbre Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans l'Europe aux Etats-Unis et dont la 44e édition se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 2023 sur le terrain de golf Marco Simone, près de Rome en Italie. Pieters et le Suédois Alexander Noren ont battu le duo anglo-irlandais Tommy Fleetwood et Shane Lowry d'un coup dans la discipline des "four-ball". Detry et le Français Antoine Rozner ont eux battu de deux coups les Anglais Tyrrell Hatton et Jordan Smith. Dans les matchs suivants, le Français Victor Perez et l'Italien Guido Migliozi ont fait jeu égal avec Callum Shinkwin et Matt Wallace. L'Italien Francesco Molinari et le Danois Nicolai Höjgaard ont aussi partagé les points contre l'Anglais Richard Mansell et l'Écossais Ewen Ferguson. Dans le cinquième match, l'Autrichien Sepp Straka et le Polonais Adrian Meronk ont dû s'incliner 4&3 devant l'Irlandais Seamus Power et l'Écossais Robert MacIntyre. (Belga)