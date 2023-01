Intempéries - D'autres cours d'eau s'ajoutent à la phase de pré-alerte de crue en Wallonie

L'Eau d'Heure, la Haute et Basse Sambre, l'Ourthe inférieure, la Vesdre, l'Amblève, l'Our, la Senne, le Viroin, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse aval et amont ainsi que leurs affluents s'ajoutent ainsi aux cours d'eau en phase de pré-alerte de crue. Ils rejoignent la Sûre, la Basse, Moyenne et Haute Semois, la Chiers, la Vierre ainsi que leurs affluents, déjà en pré-alerte de crue vendredi matin. Le SPW s'attend à ce que les niveaux continuent de monter, parfois jusqu'en milieu d'après-midi dimanche, mais les seuils d'alerte ne devraient pas être franchis. Le reste du territoire wallon est considéré comme en phase "normale". (Belga)