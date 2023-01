Championnats de Belgique de cyclocross - Laurens Sweeck: "Je ne voudrais pas gagner comme ça"

"Quand on a déjà une médaille d'or, une médaille d'argent ne veut pas dire grand-chose", a déclaré Sweeck, sacré champion de Belgique en 2020. Sweeck dit avoir été gêné par l'encadrement de Vanthourenthout au poste matériel. "Sportivement, Michael et moi étions à égalité. La défaite est amère, la différence était minime, surtout après ce qu'il s'est passé au poste matériel. J'ai été gêné à plusieurs reprises. Je ne sais pas pourquoi il y a des règles si elles ne sont pas suivies. C'est dommage. Le jury dit maintenant qu'il va infliger une amende, mais cela ne va rien me rapporter. Je ne suis pas champion de Belgique, Michael oui. Je trouve cela très malheureux. C'est incompréhensible que cela puisse se produire". Michael Vanthourenhout a lui fait sa course. "Je ne voudrais pas gagner comme ça. Michael n'y peut rien, c'est juste, mais c'est dommage que son encadrement ait influencé la course de cette manière", dit Laurens Sweeck. (Belga)