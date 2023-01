Coupe du monde d'escrime - La Belgique 14e au fleuret par équipes messieurs à Paris

Classée 14e mondiale, la Belgique était opposée à Singapour dans le tableau de 32 dans la capitale française. Elle s'est imposée 45 touches à 42. Un succès qui permettait aux fleurettistes belges de défier le Japon, 4e nation mondiale et dispensée de premier tour, en huitièmes de finale. Kyosuke Matsuyama (FIE 15), Takahiro Shikine (FIE 18) et Kazuki Iimura (FIE 25) se sont révélés trop forts, gagnants tous les duels, pour s'imposer 45 touches à 25. Les Belges ont ensuite disputé le tableau pour les places des 9 à 16. Ils ont débuté contre les Britanniques, 12e au classement de FIE. Marcus Mepstaed (FIE 16), James-Andrew Davis (FIE 39) et Kristjan Archer (FIE 50) ont justifié leur meilleur classement mondial et gagné 45 touches à 43. Le 7-0 concédé par De Greef face à Archer a pesé lourd dans le 8e des 9 duels. Face à la Hongrie pour les places 13 à 16 et contre Gergo Szemes (FIE 13), Daniel Dose (FIE 27), Andor Istvan Mihalyi (FIE 264) et Gergely Toth (FIE 235), les Belges se sont imposés 45 touches à 26 avant de s'incliner 45 touches à 30 face à Hong Kong face à Choi Chun Yin Ryan (FIE 5), Cheung Ka Long (FIE 11) et Yeung Chi Ka (FIE 51) dans le match pour la 13e place. (Belga)