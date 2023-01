Intempéries - L'Eau noire repasse sous le seuil d'alerte

La rivière, ainsi que ses affluents, étaient passés en alerte de crue dimanche matin mais désormais, elle est repassée sous les seuils d'alerte. "La baisse des niveaux se poursuivra au cours de la nuit et de la prochaine journée. Les phases d'alerte et de pré-alerte peuvent être levées", précise le SPW. Deux cours d'eau restent en phase d'alerte de crue : l'Our et la Vierre, ainsi que leurs affluents. Pour l'Our, le SPW s'attend à ce qu'il repasse sous les seuils d'alerte lundi en fin de matinée. Quinze cours d'eau et affluents sont eux en phase de pré-alerte de crue. L'Amblève (et affluents) est repassée dimanche soir en phase normale, quittant la phase de pré-alerte. (Belga)