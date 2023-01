Jupiler Pro League - Charleroi écarte le Cercle Bruges et s'éloigne de la zone rouge

Après un début de match pauvre en occasions, il a fallu attendre la 27e minute pour voir le Cercle Bruges prendre les commandes. Après une touche mal dégagée, Charles Vanhoutte a été oublié par la défense carolo et sa frappe a été déviée dans ses propres filets par Damien Marcq (27e, 0-1). Un but qui a eu le mérite de réveiller les Zèbres qui ont failli égaliser dans la foulée via Ken Nkuba mais Radoslaw Majecki s'est interposé (29e). Charleroi a finalement bénéficié d'un cadeau du Cercle pour égaliser juste avant le repos. Sur un centre de Joris Kayembe, la défense brugeoise a dégagé le ballon vers Adem Zorgane qui a servi Issac Mbenza (44e, 1-1). Felice Mazzu a alors lancé Amirhossein Hosseinzadeh au repos à la place d'Ali Gholizadeh et l'attaquant iranien s'est rapidement montré décisif. Sur un corner de Mbenza, Hosseinzadeh a devancé la sortie de Majecki pour donner l'avance aux Zèbres (51e, 2-1). Les Carolos ont poursuivi leur domination et le Cercle Bruges a poussé pour égaliser mais sans parvenir à inquiéter Hervé Koffi. Charleroi a alors bénéficié d'espaces en contre-attaque mais les Hennuyers ont soit manqué de justesse dans le dernier geste, soit buté sur Majecki. Dans les arrêts de jeu, Koffi a cependant dû intervenir devant Ayase Ueda pour assurer le succès carolo (90e+2). Au classement, Charleroi s'éloigne de la zone rouge et grimpe à la 11e place avec 25 points, un de moins que le Cercle Bruges qui reste 10e. (Belga)