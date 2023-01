Les Belges à l'étranger - Arsenal s'offre le derby contre Tottenham et creuse l'écart en tête de la Premier League

Les leaders de la Premier League ont tenu leur rang contre les Spurs en imposant leur rythme en première période. Après une percée le long de la ligne depuis le flanc droit, Saka a décoché un centre qui a fini sa course au fond des filets, avec la complicité malheureuse de Lloris, qui a repoussé le ballon dans son propre but (0-1, 14e). Partey aurait pu inscrire l'un des buts de la saison avec une demi-volée de l'extérieur de la surface qui est venu s'écraser à toute vitesse sur le poteau droit du but des Spurs (25e), mais Odegaard a mis les Gunners dans un fauteuil en tentant sa chance lui-même de loin avec une frappe bondissante du pied gauche (0-2, 36e). En deuxième période, Tottenham a essayé, sans succès, d'inquiéter la défense d'Arsenal mais un Ramsdale impérial a fait des pieds et des mains pour conserver ses cages inviolées et assurer aux siens le prestige d'une victoire contre l'ennemi juré. Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc dirigé par Arteta pendant toute la rencontre. Arsenal trône en tête de la Premier League avec 47 points. Après la défaite de Manchester City lors du derby contre United, l'écart est désormais de 8 points avec les Skyblues, et de 9 points avec Newcastle et Manchester United. Tottenham est 5e avec 33 points. (Belga)