Les Belges à l'étranger - Monaco étrille Ajaccio, Fenerbahçe et Batshuayi échappent au piège tendu par Gaziantep

L'AS Monaco de Philippe Clement a balayé Ajaccio dès la première mi-temps. Disasi (2e) et Diatta (6e) ont directement donné deux buts d'avance au club principautaire, mais Belaili a réduit l'écart dans la foulée (11e). Sans grand effet, néanmoins, puisque Ben Yedder s'est fendu d'un triplé (21e, 28e et 35e sur pen.) pour anéantir tout espoir de retour corse avant le repos. Clement a profité du large écart favorable pour envoyer Eliot Matazo sur le terrain dès la mi-temps, à la place de Camara. Embolo a encore enfoncé le clou pour les Monégasques, avec un doublé (63e et 89e). Monaco (37 points) reprend ainsi la 4e place à Rennes (34 points), qui reçoit le PSG dimanche soir. Ajaccio est relégable, 18e avec 15 points. Dans le championnat turc, l'Équatorien Enner Valencia a ouvert la marque pour Fenerbahçe (8e), qui reste sur une lourde défaite contre le leader du championnat, Galatasaray (0-3). Mais Kitsiou a permis à Gaziantep d'égaliser après le repos (55e), avant que Sagal ne soit exclu du terrain pour deux cartes jaunes (70e), laissant l'équipe locale en infériorité numérique pour disputer la rencontre. Après la sortie du terrain de Batshuayi (68e), le Fener' a pu compter sur un deuxième but de Valencia (90e+1) afin d'obtenir les trois points et rester dans la course au titre. Fenerbahçe compte désormais 38 points en deuxième position, 4 de moins que le leader Galatasaray et 4 de plus que Basaksehir, 3e. Gaziantep est 12e avec 19 points. (Belga)